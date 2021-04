Motociclista tenta fazer ultrapassagem, causa acidente e fica ferido

Um acidente entre uma moto e um carro aconteceu na noite desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Oasis em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações os dois veículos estavam no mesmo sentindo na Avenida Beija Flor, o motociclista tentou fazer uma ultrapassagem e neste momento colidiu com o carro.

Com o impacto da colisão o motociclista caiu e teve algumas escoriações.

O Samu esteve no local, socorreu a vítima e a encaminhou para a UPA.

O motorista do carro permaneceu no local por todo o período.