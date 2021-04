Motociclistas ficam feridos após colisão no Cidade Alta

Uma colisão entre duas motos deixou duas pessoas feridas na noite dessa sexta-feira (2), no Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o condutor da moto de cor vermelha seguia na Avenida Maringá quando o motociclista da moto de cor preta que seguia na Rua das Oliveiras invadiu a preferencial e ocorreu a colisão.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu as vítimas até o Hospital.