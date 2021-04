Motorista bate em carro e abandona veículo em cruzamento

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrado pelas câmeras de segurança de um imóvel no cruzamento da Avenida Elias Farah Filho com a Rua Antônio dos Santos Muniz, na manhã desta quarta-feira (14), no Bairro José Sobrinho, em Rondonópolis (MT).

Nas imagens é possível ver o momento em que um veículo SUV bate na traseira de um carro Picap. Durante a batida, por pouco um motociclista que passava próximo ao local não foi atingido.

Após a colisão, o motorista da Picap seguiu como se nada tivesse acontecido. Já o motorista da SUV tenta sair com o carro, mas não consegue. Testemunhas disseram que o condutor foi embora a pé e abandonou o veículo.