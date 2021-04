Motorista em alta velocidade, perde o controle e fica preso ás ferragens com graves ferimentos

Um acidente de grande impacto aconteceu na noite desta quarta-feira (28) no bairro Sagrada Família em Rondonópolis – MT.

Um senhor de 62 anos estava em um carro Gol de cor vermelha em alta velocidade na Avenida Júlio Campos.

De acordo com as primeiras informações este condutor foi fechado por um outro veículo e ao tentar desviar bateu na lateral de um automóvel Onix que estava estacionado.

Com o grande impacto o motorista do carro Gol perdeu o controle e bateu em um muro de um estabelecimento de tinta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve no local e com muita agilidade socorreu o motorista que estava preso ás ferragens, muito ensanguentado e com trauma de face.

Devido aos graves ferimentos o senhor foi encaminhado para o Hospital Regional.