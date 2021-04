Motorista perde controle e quase bate de frente com bitrem

Um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (21) no Anel Viário, Em Rondonópolis, entre um veículo Uno e uma carreta bitrem por pouco não terminou em tragédia. O motorista da carreta jogou o veículo no mato para não bater de frente com o carro de passeio.

Segundo testemunhas, o Uno seguia sentido MT-130 e acabou perdendo o controle do veículo. O condutor da carreta ao perceber, desviou para o mato e acabou tombando a parte traseira do bitrem.

O carreteiro, Sandro Alex, afirmou que após a batida, o motorista do carro de passeio, que estava com indícios de embriaguez, tentou fugir.

Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia. O Uno ficou muito danificado.

A carga ficou espalhada pela pista que teve que ser interditada temporariamente.