Motorista é feito refém e dupla foge com carreta e carga

O motorista de um caminhão foi feito refém e teve a carreta e a carga de farelo roubados na noite desta segunda-feira (26), em Rondonópolis (MT).

A vítima disse que seguia pela MT-130, na região conhecida como ‘Simão’ quando o caminhão apresentou falhas mecânicas.

O condutor parou o veículo para averiguar o problema, momento em que foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles estava em posse de uma arma de fogo e anunciou o roubo.

O motorista foi amarrado, teve o rosto coberto por uma toalha e foi colocado na cama do caminhão.

Os suspeitos deslocaram com o veículo até um local onde desengataram as duas carretas bitrem e deixaram o motorista juntamente com o cavalo mecânico no Distrito Industrial Vetorasso, próximo de uma transportadora.

Os suspeitos fugiram com a carga e as carretas.

O caso foi registrado e consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.102650.