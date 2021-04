MP vai apurar causas da diferença entre vacinas recebidas e aplicadas em MT

Os promotores de Justiça de todo o Estado foram orientados hoje (13) a requerer informações sobre as providências adotadas pelos municípios em relação a vacinação contra a Covid-19. O objetivo é avaliar a eficiência do trabalho e também apurar a discrepância entre o número de vacinas aplicadas e o total recebido pelo Estado para a imunização da população.

O levantamento foi solicitado pela Procuradoria-Geral de Justiça e a Procuradoria Especializada da Cidadania. Com as informações o Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) espera corrigir falhas e agilizar a vacinação dos mato-grossenses.

“Evidencia-se dos dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde que o número de vacinas aplicadas, em face do quantitativo de doses distribuídas, ainda está longe de ser o ideal. Precisamos, com urgência, avançarmos no combate à pandemia que assola a humanidade desde 2020”, afirmou o procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira.

Conforme o promotor de Justiça Alexandre de Matos Guedes, titular da 7ª Promotoria de Justiça Cível, em Cuiabá já existe procedimento instaurado para acompanhamento da vacinação. Segundo ele, já foram, inclusive, expedidas notificações recomendatórias para melhorar alguns fluxos e garantir maior transparência.

A 34ª Promotoria de Justiça Cível também ajuizou ação civil pública com pedido de liminar contra o Município de Cuiabá, requerendo a criação de novos polos regionais de vacinação e estruturação dos pontos de aplicação da vacina para atendimento de todas as macrorregiões da capital, de modo que não cause aglomerações, inclusive implementando nesses locais o sistema drive-thru.