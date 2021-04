MPE apura se Cuiabá tem vacinas contra Covid-19 “represadas”

O Ministério Público Estadual (MPE-MT) apura a possível existência de vacinas contra a Covid-19 “represadas” em Cuiabá.

Atualmente, há uma investigação da 36ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital relativa ao processo de imunização no Município.

Na manhã desta quinta-feira (22), equipes do MPE estiveram na Vigilância Sanitária do Município, a fim de verificar a quantidade de vacinas disponíveis na Capital.

A diligência foi feita por meio da equipe do Centro de Apoio Técnico à Execução (Caex) do MPE.

Segundo o promotor de Justiça Clóvis de Almeida Júnior, além da contagem do número de vacinas disponíveis, o MPE também busca informações sobre quantidades reservadas para a primeira e segunda dose das vacinas.

Estão sendo apuradas ainda, a capacidade de vacinação diária do Município em cada ponto de vacinação, bem como o cronograma para aplicação da primeira e segunda doses de acordo com os quantitativos reservados pelo Município.

Durante a inspeção, também foram obtidos documentos sobre o andamento da vacinação.

O procedimento, conforme o promotor, busca ampliar a transparência na gestão da vacinação, evitar o represamento de imunizantes, bem como a ocorrência de prejuízos sociais, que podem acarretar.

Incluindo neste último ponto, a eventual responsabilização por atos de improbidade administrativa pelos gestores públicos.

Outro Lado

Por meio de nota, Prefeitura de Cuiabá se manifestou a respeito da diligência e afirmou que se “pauta pelo zelo e transparência”, tendo disponibilizado ao MPE e ao Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), acesso ao sistema de acompanhamento do público vacinado.

“Reitera que todas as informações pertinentes à campanha, doses recebidas e distribuídas podem ser acompanhadas em tempo real por meio da plataforma Localiza SUS”, diz trecho do documento.

Ainda conforme o Município, até às 11:03 da última quarta-feira (21), Cuiabá havia aplicado 89.425 doses da vacina contra a Covid.

“Segundo os dados levantados a partir da contagem dos frascos utilizados, até o encerramento da vacinação no dia 21/04 foram aplicadas 100.294 doses. A diferença entre os dados do Localiza SUS e do levantamento da coordenação da campanha é devido aos registros de aplicação, que ainda não foram lançados no sistema do Ministério da Saúde”, acrescenta a nota.