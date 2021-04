MT registra redução no número de internação de pacientes com Covid-19

Nos últimos 10 dias, após uma crescente no número de internações nos leitos hospitalares, Mato Grosso registra uma pequena queda no número de pacientes hospitalizados. Em 28 de março eram 2.427 pacientes internados e no último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, na tarde desta terça-feira (6), esse número reduziu para 2.139.

Outro dado estatístico é relacionado a taxa de ocupação, específica para leitos de enfermaria pactuadas pelo SUS. Em março a taxa estava em 66%, com 531 pacientes internados, e ontem registrou 56%, e com 491 pessoas internadas. Uma queda de 10% no número de pacientes internados em leitos de enfermaria.

Nos principais hospitais públicos de Cuiabá e Várzea Grande, há vagas nos leitos de enfermaria. No Hospital Metropolitano de Várzea Grande, que é gerido pelo Estado, a taxa de ocupação está em 52% e no Hospital Estadual Santa Casa, a porcentagem é de 75%.

Nos hospitais geridos pelos municípios, na Capital o São Benedito está com 63% e o Pronto-Socorro com 59%. Em Várzea Grande o Pronto-Socorro tem taxa de 0% de ocupação, ou seja, não tem nenhum paciente internado em leito de enfermaria contaminado com Covid-19.

Os técnicos do governo acompanham os dados para saber se a tendência de queda será mantida.