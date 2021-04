Após segurança, MT vai priorizar vacinação de professores

O governo de Mato Grosso vai priorizar a vacinação contra a Covid-19 de professores e demais profissionais da Educação, após encerrado o processo de imunização da Segurança Pública.

A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (12), pelo chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, após uma reunião com o governador Mauro Mendes e os secretários Gilberto Figueiredo (Saúde) e Alan Porto (Educação).

“O governador está fazendo um ofício para a Secretaria de Saúde solicitando que, após a vacinação das forças de Segurança, também sejam imunizados os profissionais da Educação, tanto da iniciativa privada, como da pública”, disse Carvalho, em uma entrevista para uma rádio da Capital.

De acordo com o governo do Estado, a proposta é de que seja destinado o percentual de 10% das doses que chegarem a Mato Grosso aos profissionais das redes de ensino estadual e municipal, além da rede particular.

Segundo o governador Mauro Mendes, o Estado está buscando a aprovação junto aos Ministérios Públicos Federal e Estadual e também do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Cosems/MT).

A proposta também passará por validação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MT).

“Achamos justo e legítimo que todos os profissionais da educação recebam a vacina. Com a imunização, poderemos retomar a prestação do serviço à população mato-grossense de forma híbrida, ou até mesmo presencial, quando as taxas de contágio assim permitirem”, concluiu Mendes.