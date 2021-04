Mulher é assassinada com diversos golpes de faca em Rondonópolis

Uma mulher foi assassinada na madrugada deste sábado (10), no bairro Dom Oscar Romero em Rondonópolis – MT.

A vítima identificada como Divina Pereira da Silva de 48 anos, morava em uma peça separada que fica na frente da casa onde residia os demais familiares.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito identificado pelo primeiro nome sendo Henrique, que tinha um relacionamento com a vítima a cerca de cinco meses entrou na peça onde Divina estava e a esfaqueou diversas vezes e em seguida fugiu do local.

Os familiares que moram no fundo estavam dormindo e acordaram com um barulho e ao levantar para verificar o que havia acontecido encontrou a vítima ensanguentada em cima da cama.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), foi acionado ao local, mas, nada pôde fazer, pois Divina já estava em óbito.

A Polícia Militar fez buscas na região e na residência do suspeito que fica no bairro Três Poderes, porém sem êxito.

Vizinhos informaram que Henrique realmente compareceu na casa, pegou uma mochila, abandonou a bicicleta que ele usou para fugir do local do crime e desapareceu.

Além do Samu, compareceu no local equipe do IML, POLITEC, Polícia Civil e Polícia Militar.