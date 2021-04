Mulher fica em estado grave após ser atingida pelo ex- marido com 10 facadas

Uma mulher está internada em estado grave após ser atingida por cerca de 10 facadas, nesta segunda-feira (05) em Pedra Preta –MT.

A vítima identificada sendo Bruna Souza de 33 anos estava trabalhando em uma ótica do município, quando o ex – esposo identificado como Genivaldo Alves Santana de 41 anos, chegou no local para conversar com a mulher e de repente começaram a entrar em desavença.

Neste momento o suspeito que trabalha como desossador de um frigorífico pegou uma faca e atingiu a mãe dos seus filhos com 10 facadas.

Em seguida ele fugiu do local em uma moto Titan Pop e até o momento se encontra foragido.

Bruna foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Rondonópolis, onde já passou por uma cirurgia, mas continua no UTI em estado muito grave.