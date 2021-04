Um atropelamento foi registrado na noite desta segunda-feira (26), no bairro Serra Dourada em Rondonópolis – MT.

Um jovem estava dentro da igreja e saiu para pegar algo dentro do carro, ele estava ainda com a porta do veículo fechado quando uma mulher em uma motocicleta Biz se distraiu após o celular tocar e acabou atropelando o rapaz.

Com o impacto ambos ficaram feridos, foram socorridos pelo Samu e encaminhados para uma unidade de saúde.