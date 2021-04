Mulheres são presas acusadas de esconder e distribuir drogas para grupo criminoso

Duas mulheres de 25 e 28 anos foram presas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) na tarde desta quinta-feira (29) em Rondonópolis acusadas de tráfico de drogas. As prisões aconteceram após um trabalho investigativo realizado pelos policiais.

De acordo com o delegado Santiago Sanches, os policiais estavam investigando a atuação de um grupo criminoso no tráfico. Primeiro, eles chegaram até uma das mulheres no bairro Melchiades Figueredo onde encontraram aproximadamente meio-quilo de cocaína pura.

Depois prenderam a outra enquanto ela tentava entregar a droga na Vila Gourlart. O traficante que iria pegar o material conseguiu fugir e não foi identificado.

Ainda segundo o delegado, elas seriam responsáveis pela ocultação e distribuição da droga e fazem parte de um grupo bem estruturado na cidade. O entorpecente foi avaliado em R$75 mil.