Município vai bancar abertura de mais 10 leitos de UTIs, diz José Carlos do Pátio

O prefeito José Carlos do Pátio destacou hoje (22) o desempenho do programa de vacinação contra a Covid-19 e confirmou que está trabalhando para abrir mais 10 leitos de UTI em Rondonópolis. Segundo ele os esforços visando a imunização da população e o reforço da rede hospitalar foram fundamentais para que o município pudesse flexibilizar as restrições de funcionamento ao comércio.

“A decisão de hoje é um ganho para os garçons, cozinheiras, restaurantes, lanchonetes que poderão funcionar até as 22 horas. É um ganho para a economia, mas não podemos descuidar das ações na área da Saúde. A Prefeitura vai manter as ações e investimentos para enfrentar a pandemia e seus efeitos”, disse.

José Carlos do Pátio disse que está finalizando os preparativos para dobrar o número de leitos de UTIs bancados pelo município. Eles também vão funcionar no Hospital Municipal Dr. Antonio Muniz, onde a Prefeitura já mantém 10 leitos. Também serão mantidos os leitos semi-intensivos na UPA e as ações da unidades sentinelas, nos bairros da cidade.

O prefeito defendeu o investimento como forma de evitar novos colapsos, com a falta de leitos de UTI no município – o que poderia resultar em novo aumento do nível de risco para a Covid-19. Mas ele destacou que é preciso também contar com a colaboração dos outros municípios. “Temos de deixar claro que nem sempre o colapso é resultado da situação aqui. Se vier muita gente de fora, de outras cidades e até de outros estados, pode colapsar”, alertou.

VACINAS

Quanto à vacinação, o prefeito elogiou o desempenho da equipe da Secretaria Municipal de Saúde e disse que conta com a remessa de mais doses por parte do Ministério da Saúde para acelerar a campanha no município.

“Quero parabenizar a equipe da Saúde por esse trabalho que fez de Rondonópolis a cidade com melhor comportamento em relação às vacinas. Praticamente não temos vacina em estoque, o que chega é imediatamente repassado à população”, disse ele.

Rondonópolis vacinou hoje as pessoas de 60 anos acima e está esperando novas remessas para iniciar a imunização nas faixa etária dos 59 e 58 anos. Paralelamente os postos de vacinação também estão oferecendo à segunda dose da vacina aos idosos.