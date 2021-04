Rondonópolis suspende maioria das restrições ao comércio e escolas particulares

A Prefeitura de Rondonópolis decidiu liberar as atividades do comércio varejista e também as aulas nas escolas particulares em sistema híbrido (presenciais e online). Nos dois casos permanecem as orientações para que sejam cumpridos os protocolos básicos – como o uso de máscara, oferta de álcool gel e distanciamento mínimo entre as pessoas. As medidas estão no novo decreto, divulgado agora a noite, horas após o Estado confirmar a nova classificação de risco do município.

Para o comércio em geral o horário de funcionamento será das 05 às 20 horas de segunda a sábado. Os supermercados e também as instituições religiosas poderão abrir neste horário também aos domingos.

As escolas e cursos profissionalizantes poderão operar com 30% da capacidade máxima. Também estão liberadas as aulas noturnas, até as 20 horas.

Porém está mantido o toque de recolher das 21 horas as 05 da manhã. Neste período só poderão circular apenas as pessoas que comprovarem a necessidade – por exemplo, para serviços essenciais ou por questões de saúde. Entre as proibições mantidas estão ainda as atividades de lazer que causem aglomerações, festas e eventos.

Os detalhes do novo decreto do município foram definidos no início da noite de hoje (13), em reunião com integrantes do Comitê de Gestão de Crise e também representantes da Câmara Municipal.

O vereador Jonas Rodrigues (SD) acompanhou a reunião e considerou positivo o resultado.

“Com certeza vai atender em grande parte as reivindicações de empresários e trabalhadores do comércio, que sofreram grandes prejuízos neste período. Também houve um avanço bom em relação aos restaurantes, que agora poderão operar também nos finais de semana”, disse.

No caso dos restaurantes o funcionamento é permitido até as 20 horas de segunda a sábado, e até as 14 horas aos domingos.

NOVA CLASSIFCAÇÃO

As alterações anunciadas hoje pela Prefeitura de Rondonópolis foram possíveis graças à reclassificação do município, que esteve durante semanas na lista de risco ‘Muito Alto’ para Covid-19 e hoje passou a integrar o grupo de cidade com nível de risco ‘Alto’.

A mudança foi anunciada hoje pelo Governo do Estado e deve-se principalmente à abertura de novos leitos de UTI no município. O boletim divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que a cidade tem 62 pessoas internadas em UTIs, com oito leitos ainda disponíveis na rede pública (ocupação de 86,7%).

Rondonópolis tem atualmente 1.105 casos ativos de Covid-19 e uma pessoa morreu nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia houve 24.936 casos confirmados e 641 mortes causadas pela doença no município.