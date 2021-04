Rondonópolis tem insumos para manter UTIs por 15 dias, diz vereadora

A vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão Legislativa de Saúde da Câmara Municipal, disse hoje (07) que Rondondonópolis tem estoques de insumos para a sedação de pacientes em UTI para até quinze dias. Ela levantou a informação em visita ao almoxarifado da Secretaria de Saúde.

“Isso nos preocupa, mas a informação que nos foi repassada, é que a Prefeitura já programou a compra com antecedência e com dispensa de licitação”, disse a vereadora.

Marildes descartou riscos para os pacientes em tratamento nas UTIs nos próximos 15 dias e a expectativa é de que mais insumos cheguem antes do fim esse prazo.

A vereadora também lembrou que os 10 leitos de UTIs que foram instaladas pelo município no Hospital Antônio Muniz, na semana passada, estão todos ocupadas e nesta quarta feira havia ainda 16 pacientes nos leitos de estabilização que funciona na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

OUTRAS DEMANDAS

Na mesma visita ao almoxarifado, a vereadora confirmou que os medicamentos destinados aos pacientes que vão as unidades do Sentinela e estão dentro do protocolo do município.

“Não há falta. Comprovei que há medicamento e material suficiente para esse enfrentamento nas unidades Sentinela”, destacou.

Por outro lado, a parlamentar cobrou a imunização dos servidores do almoxarifado da Saúde. Ela lembrou que dos 20 funcionários do setor, cinco foram infectados. “Se o almoxarifado parar a situação pode ficar grave, por isso que defendo a vacinação dos servidores deste setor”, disse.

A vereadora disse que já fez a cobrança e obteve da Secretaria de Saúde um parecer favorável à vacinação destes servidores.