Na série A, Cuiabá acerta contratação de Alberto Valentim

O Cuiabá Esporte Clube, que estreia na série A em maio deste ano, anunciou, nesta quinta-feira (1º), a contratação do técnico Alberto Valentim.

O treinador, de 46 anos, tem passagens recentes pelo Palmeiras, Vasco e Botafogo, onde foi campeão carioca, em 2018.

Ele desembarcará na capital mato-grossense no início da próxima semana, quando será agendada uma entrevista virtual para a sua apresentação oficial.

Nas redes sociais, o Cuiabá anunciou ainda a contratação do auxiliar técnico Fernando Miranda e o analista de desempenho português João Correia. “Estou muito feliz por ter acertado minha chegada ao Dourado. Esse clube nos últimos anos vem crescendo com um projeto sólido, sério, com pessoas muito responsáveis por trás disso tudo”, disse Valentim.

Veja declaração do novo treinador:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cuiabá Esporte Clube (@cuiabaec)