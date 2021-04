Nova Zelândia realiza 1º show com público e sem uso de máscaras

Com casos e mortes por covid-19 controladas, 50 mil pessoas participaram de um concerto na Nova Zelândia no último sábado (24) no Eden Park, maior estádio do país localizado na cidade de Auckland.

Este foi o maior evento presencial realizado no país desde o início da pandemia. No estádio, as pessoas puderam circular livremente pelo espaço sem se preocuparem com o isolamento social ou com o uso de máscaras faciais.

O show foi da banda Six60, nativa do país, que fez questão de ressaltar nas suas redes sociais o feito inédito alcançado pela Nova Zelândia, enquanto diversas partes do mundo ainda enfrentam duras restrições para conter a covid-19.

“Da próxima vez que disserem que é impossível. Mostre isso a eles. Obrigado Auckland”, escreveu a banda em um post realizado no Instagram. A conta do Eden Park também celebrou a realização do evento, afirmando que trata-se do início de uma nova era na Nova Zelândia.

Desde o começo da pandemia, o país da Oceania registrou somente 2,6 mil casos de covid-19, com apenas 26 mortes confirmadas.

Esses resultados têm a ver com as medidas de restrições adotadas a partir do momento que os primeiros casos da doença começaram a aparecer em outros países. Fechamento de fronteiras, lockdown e outros bloqueios rápidos fizeram com que, hoje, seja muito difícil encontrar resquícios de distanciamento social pelas ruas do país.