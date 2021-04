‘Operação Comando Móvel’ é lançada na Vila Operária

A Polícia Militar (PM) lançou a ‘Operação Comando Móvel’ na manhã desta segunda-feira (26), na região da grande Vila Operária, em Rondonópolis (MT). O objetivo é reduzir os índices criminais e aumentar a sensação de segurança.

O tenente-coronel Gleber Candido Moreno explica que o projeto de policiamento surgiu em Rondonópolis em 2018 através do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e 14ª Companhia Independente de Polícia Militar da Força Tática (CIPM) no intuito de reduzir os índices criminais na região de policiamento empregado e aumentar a capacidade operacional e apreensões.

“Queremos aumentar nossa produtividade no intuito de tirar pessoas de circulação com mandado de prisão em aberto, armas, drogas, veículos oriundos de roubo ou furto e também aumentar a sensação de segurança de toda população. Devo informar que as guarnições que estão trabalhando nessa operação são extras a escala de atendimento ao 190. Teremos o policiamento ciclístico, moto patrulhamento tático, as guarnições da companhia da Vila Operária estarão reforçando principalmente na zona comercial

da grande Vila no intuito de evitar os crimes. Queremos fechar o mês de abril assim como os outros meses do ano com taxa positiva na nossa produtividade e na nossa queda dos índices criminais” explica o comandante.

A Operação segue até domingo (2).

