Opositora denuncia falta de médico no Hospital Referência à Covid-19

A vereadora Edna Sampaio (PT) protocolou uma representação no Ministério Público Estadual (MPE), denunciando a Prefeitura de Cuiabá pela falta de médico visitador na UTI 1 do Pronto Socorro Municipal. A unidade funciona hoje como referência no tratamento de Covid-19.

Segundo a denúncia – encaminhada à 7ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa da Saúde Coletiva – a irregularidade existe há pelo menos oitos meses.

Conforme a petista, a falta do acompanhamento sistemático do paciente pelo médico visitador – a quem cabe definir protocolos e verificar as respostas aos tratamentos – interfere na qualidade do serviço prestado aos intubados e contribui para o aumento da taxa de letalidade.

Edna apontou, ainda, que a ausência desse profissional é uma das causas do altíssimo índice de mortalidade nos hospitais de referência Covid em Cuiabá.