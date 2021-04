Ovo de Páscoa com brigadeiro de colher

INGREDIENTES

500 g de chocolate hidrogenado (se souber trabalhar chocolate use coberturas de melhor qualidade)

400 g de leite condensado

50 g de chocolate ao leite

50 g de chocolate meio amargo

1 colher de chocolate em pó

1 colher de manteiga

chocolate granulado, ou raspas de chocolate, ou pedaços de cookies para enfeitar

MODO DE PREPARO

Derreta o chocolate em banho-maria ou em micro-ondas na potência média.

Coloque em uma forma para ovo de 500 g, ou em várias fôrmas menores.

Leve para a geladeira (não no freezer) e deixe até que o fundo da fôrma fique esbranquiçado.

Leve ao fogo o leite condensado com os chocolates, chocolate em pó e manteiga.

Mexa até o ponto de brigadeiro mole.

Deixe esfriar e recheie as cascas dos ovos.

Cubra com chocolate granulado, chocolate ralado ou pedaços de cookies para enfeitar.