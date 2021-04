Pacientes renais e com síndrome de Down são vacinados hoje, Coronavac ainda não chegou

Ainda não há data prevista para a retomada da campanha de vacinação dos idosos que aguardam a segunda dose da Coronavac em Rondonópolis. Em nota divulgada hoje (30) a Secretaria Municipal de Saúde disse que não recebeu informações sobre a data e horário para a entrega de novas remessas de imunizantes pelo Escritório Regional de Saúde – órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde.

A chegada da nova remessa de vacina foi anunciada para hoje. Normalmente as vacinas são remetidas ao Escritório Regional, que faz a redistribuição aos municípios. A Secretaria de Saúde de Rondonópolis informa que assim que receber os imunizantes fará uma reunião para estabelecer o cronograma da campanha de vacinação para os próximos dias.

Por enquanto o município tem apenas doses da vacina AstraZeneca, que estão sendo ofertadas aos profissionais da Saúde e também às pessoas que têm comorbidades (outras doenças).

Pela manhã houve a vacinação de portadores de HIV (no SAE) e de doentes renais (na Clínica de Nefrologia). Nestes casos além da morbidade é preciso ter 58 anos ou mais. No período da tarde haverá a vacinação dos portadores de Síndrome de Down. Eles serão atendidos na sede da APAE, sem limite de idade.

Os profissionais de Saúde que tomaram a primeira dose da AstraZeneca estão sendo atendidos no auditório da Secretaria Municipal de Saúde.

CORONOVAC

As doses de Coronavac acabaram na quarta-feira (28), obrigando o município a suspender a oferta da segunda dose aos idosos. A preocupação é grande, pois muitos já excederam o intervalo de 28 dias recomendados entre as duas doses necessárias à imunização.

Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que o município precisa de 4.295 doses para concluir a segunda dose dos idosos vacinados com a Coronavac. No entanto a informação é de que apenas 90 doses serão entregues na remessa de hoje.

Na nota encaminhada à imprensa, a Secretaria de Saúde diz que o município aguardará a entrega dos imunizantes para definir como fará a distribuição das doses de Coronavac que chegarem.