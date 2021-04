Pai de Gusttavo Lima é paparicado pela namorada

Seu Alcino Lima, pai de Gusttavo Lima, foi paparicado pela namorada, a costureira Giovanete Fontes, assim que acordou neste sábado (24). Entre cobertores para espantar o frio e assistindo TV, ele recebeu uma xícara de café fresquinho na cama.

Alcino provou e disse que estava bom demais.

Pai de um dos maiores fenômenos da música sertaneja no Brasil, Alcino Lima vive uma vida simples no campo, onde costuma mostrar parte do seu dia a dia para os mais de 150 mil seguidores no Instagram.

