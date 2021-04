Parceria entre Governo e prefeitura garante recuperação de 26 km da MT-160

O Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Cáceres realizou a reconstrução de quase 26 quilômetros da rodovia não-pavimentada MT-160, na divisa entre Cáceres e a cidade de Nossa Senhora do Livramento. O serviço foi finalizado nesta semana e vai melhorar a logística para o escoamento da produção na região Oeste de Mato Grosso.

Por meio da parceria, a Secretaria e Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) repassou recursos ao município, que executou diretamente as melhorias na rodovia. Foram realizados serviços de limpeza e abertura da faixa de tráfego, patrolamento e cascalhamento da pista de rolamento, desobstrução e melhoramento dos sistemas de drenagem pluvial da rodovia, entre outros serviços.

Ao todo, foram investidos R$ 154,4 mil por parte do Governo do Estado e outros R$ 149,2 mil de contrapartida da prefeitura para a execução dessas melhorias de infraestrutura rodoviária que não eram realizadas na MT-160 há quase seis anos.

“Agradecemos o vice-governador Otaviano Pivetta e o secretário Marcelo de Oliveira pela confiança depositada no munícipio de Cáceres para realizar esta importante obra de recuperação deste trecho da MT-160”, disse a prefeita de Cáceres, Eliene Liberato.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, não é somente a MT-160 que tem recebido melhorias realizadas pela atual gestão do Governo de Mato Grosso. Estão em andamento outras importantes obras para o município de Cáceres, como na MT-343.

Ao todo, serão pavimentados 120 quilômetros da rodovia, que é considerada uma importante ligação dos municípios de Cáceres, Porto Estrela e Barra do Bugres, bem como a interligação das rodovias federais BR-070 e BR-364.

“Todas essas obras são estruturantes para o município de Cáceres e representam importantes ações de infraestrutura do Governo de Mato Grosso para melhorar a malha rodoviária, a logística da região e garantir o direito de ir e vir do cidadão”, disse o secretário.

Com informações da Prefeitura de Cáceres