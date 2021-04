Paulo Gustavo recebe transfusão de sangue e família pede doação

Paulo Gustavo segue internado, no Rio de Janeiro, lutando contra as complicações da covid-19. Nesta quarta-feira (7), a família do ator atualizou os fãs sobre o estado de saúde do humorista e informou que ele recebeu transfusão de sangue.

“Nosso amado Paulo Gustavo segue melhorando aos pouquinhos. O caminho é longo e tortuoso, às vezes encontramos umas pedras, mas o destino final certamente é a cura! Sabemos que, por causa da Ecmo (circulação extracorporea em membrana, que é o pulmão artificial) ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue, e por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue”, explicou Thales Breta nas redes sociais.

A mãe de Paulo Gustavo, Dea Lucia Amaral, também se manifestou na web para falar do filho e incentivar a doação de sangue, principalmente neste período de pandemia.

“Diante dessa pandemia, o banco de sangue está precisando de doadores. Você que gosta do Paulo Gustavo vai ate lá em nome dele e doe sangue. Muitos pacientes precisando. Desde a criancinha que acaba de nascer até o senhorzinho doente. Estamos carentes de tudo, vamos ajudar. Vai ao banco de sangue e diz eu vim aqui em nome de Paulo Gustavo. Vamos ajudar, amor é ação”, escreveu a mãe do ator, que divulgou os dados do local para doação.

Internação de Paulo Gustavo

O comediante está internado desde o dia 13 de março após ser diagnosticado com covid-19 — doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus. Segundo informações da equipe do ator, ele foi hospitalizado por orientação médica.

Uma semana após a confirmação da internação, Paulo Gustavo precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para ser intubado. “A assessoria confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura”, diz um dos trechos da nota.

No dia 2 de abril, o quadro do humorista piorou e ele foi submetido ao uso de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) — aparelho que funciona como um pulmão artificial e oferece oxigenação para pacientes em estado crítico. Desde que iniciou a terapia, ele apresentou sinas de melhora, segundo boletim médico divulgado no último dia 5.