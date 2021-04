PC apura denúncia sobre possíveis corpos em área de mata

Equipes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá, com auxílio do Corpo de Bombeiros, realizou buscas nesta quarta-feira (07), em uma área de mata de 30 hectares, em Várzea Grande, para apurar denúncia de que havia corpos enterrados na região.

As buscas coordenadas pelos delegados Caio Albuquerque e Fausto Freitas contaram com auxílio de um cão farejador dos bombeiros. A área fica localizada no bairro Princesa do Sol, na região do Parque do Lago.

Foram realizadas varreduras e escavações em diversos pontos do terreno, durante toda a manhã, mas localizados apenas restos de vestimentas.

As buscas desta quarta-feira, na área conhecida como ‘campo da maconha’, dão continuidade a outra diligência realizada no dia 29 de março, quando a DHPP localizou um corpo, do sexo masculino, em um ponto da área que estava com a terra remexida.

O corpo trajava apenas uma bermuda e não havia nenhuma identificação.

A DHPP aguarda resultado da perícia para identificação do corpo encontrado. O Núcleo de Pessoas Desaparecidas da delegacia também está fazendo os levantamentos para verificar se há alguma pessoa desaparecida com as características do corpo localizado.

Qualquer informação que possa contribuir para a investigação pode ser feita ao 197 da Polícia Civil e o sigilo é resguardado.