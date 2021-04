PC localiza mais de 60 peças de motocicletas roubadas

A equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA) de Cuiabá prendeu em flagrante nessa quinta-feira (01.04) um homem de 34 anos suspeito de integrar uma organização criminosa que atua no roubo, furto e desmanche de veículos na região metropolitana e venda de peças automotivas. Ele foi autuado em flagrante por receptação e associação criminosa. Na residência do suspeito, os policiais recuperaram centenas de peças de motocicletas roubadas.

A partir de investigação instaurada pela delegacia para averiguar receptação e desmanche de veículos, os investigadores foram até uma oficina no bairro CPA 3, de propriedade do suspeito para checar uma denúncia de que no local haveria veículos e peças roubadas.

No estabelecimento comercial os policiais não encontraram nenhum material ilícito. Contudo, após o proprietário chegar à oficina, este tentou mentir sobre sua verdadeira residência, afirmando que morava na região do Coxipó, mas acabou posteriormente confessando aos policiais civis que em sua casa, próxima à oficina, estavam escondidas peças de motocicletas roubadas e furtadas

Na residência, os policiais calculam que foram recuperadas peças de mais de 60 motocicletas roubadas na região de Cuiabá, de diversas cilindradas. Cálculos preliminares apontam que as peças encontradas valem em torno de R$ 300 mil.

O suspeito foi conduzido para depoimento à DERFVA, onde será ouvido pelo delegado Nilson André Farias, responsável pela investigação.

O delegado titular da unidade especializada, Gustavo Garcia, destaca que a ação desta quinta-feira integra a Operação Compra Segura, realizada pela DERVA desde o início do ano com foco na repressão e combate ao roubo, furto e receptação de veículos na região metropolitana da Capital e venda clandestina de peças automotivas.

Compra Segura

A operação realiza também ações fiscalizatórias em garagens e oficinas da região metropolitana, identificadas em investigações da delegacia como possíveis pontos de receptação de veículos e/ou de partes deles.

“A operação engloba ações que ocorrem de forma constante, seguindo planejamento da delegacia para coibir a receptação de automóveis provenientes de roubos e furtos, bem como para identificar sinais de adulteração nesses veículos”, disse.

A operação já fiscalizou estabelecimentos nos bairros Praeirinho e CPA e no distrito de Nossa Senhora da Guia, em Cuiabá; no distrito de Água Fria, em Chapada dos Guimarães e na cidade de Acorizal.

“O crime de receptação fomenta a criminalidade violenta e difusa, aumentando índices de roubos e furtos de veículos, para abastecimento desses comércios que adquirem o produto, mesmo sabendo da sua origem ilícita”, explicou Gustavo.