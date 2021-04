Pesquisa confirma eficiência da CoronaVac contra ‘novo’ coronavírus

Um estudo divulgado pelo grupo Vebra Covid-19 confirma que a vacina CornavaVac também é eficiente contra a nova cepa do Coronavírus, chamada de variante P.1 e identificada inicialmente em Manaus (AM). Os dados mostraram uma eficiência e 50% na prevenção do adoecimento por Covid-19 após 14 dias da aplicação da primeira dose da vacina.

O estudo analisou informações de 67.718 trabalhadores de saúde que moram e trabalham em Manaus, onde a nova variante predomina. A pesquisa seguirá a coleta e análise de dados nas próximas semanas, mas as informações iniciais foram recebidas com otimismo pelo cientista Júlio Croda, que é infectologista da Fiocruz e coordena o estudo.

“Os resultados são encorajadores. Eles mostram que a Coronavac segue sendo efetiva para a nova variante do Brasil e poderá ser usada no mundo todo para prevení-la”, afirma.

VARIANTE

A nova variante foi descoberta em 10 de janeiro de 2021, quando o Japão notificou o Brasil de que quatro viajantes com sintomas de Covid-19 que desembarcaram em Tóquio vindos do Amazonas estavam infectados.

Apelidada de ‘Variante de Manaus’, por causa da origem dos primeiros casos, ela rapidamente se espalhou pelo Brasil e também em outros países. Ela tem 12 mutações (diferenças genéticas) em relação ao coronavírus original e aparentemente é transmitida com mais facilidade.

O Vebra Covid-19, autor do estudo de Manaus, é formado por pesquisadores de instituições nacionais e internacionais, como Fiocruz, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade de Brasília (UnB), Barcelona Insitute for Global Health, Yale School of Public Health, Stanford Medicine e University of Florida, e por servidores das secretarias estaduais e municipais de saúde do Amazonas e de São Paulo. Ele tem o apoio da Opas (Organização Panamericana de Saúde).

O próximo passo da pesquisa agora será avaliar a efetividade da Coronavac e também da vacina Oxford/AstraZeneca em idosos das cidades de Manaus, Campo Grande (MS) e em todo os municípios do estado de São Paulo.