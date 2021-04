Pesquisa mostra terceira queda na intenção de consumo das famílias

O mês de abril teve a terceira queda consecutiva da pesquisa que avalia a Intenção de Consumo das Famílias (ICF) em Cuiabá, atingindo 69,6 pontos. A queda de 3,6% no mês elevou o grau de pessimismo tanto no comparativo com janeiro de 2021, quando registrou o melhor desempenho no ano (73,5 pontos), e sobre abril do ano passado (80,8 pontos).

A pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em parceria com o Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio-MT (IPF-MT), mostra que o índice abaixo de 100 pontos indica uma percepção de insatisfação, enquanto acima de 100 (com limite de 200 pontos) indica o grau de satisfação.

A análise do IPF-MT apontou um aumento do pessimismo nas famílias com renda de até 10 salários mínimos mensais. No entanto, revela que para as famílias com renda acima disso há uma recuperação do otimismo, tendência que vem se confirmando desde novembro de 2020.

Com relação ao indicador de consumo, houve retração em todas as faixas de renda, tanto para o consumo atual quanto para a perspectiva de consumo futuro.

Já a avaliação do emprego foi o único componente a apresentar variação mensal positiva, o IPF-MT apontou que o “medo de perder emprego” está menor em todas as faixas salariais, ou seja, as famílias estão mais otimistas com relação a manutenção dos empregos.