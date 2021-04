PF cumpre mandados em Rondonópolis contra tráfico sexual

A Polícia Federal de Sorocaba (SP) cumpre mandados de busca e apreensão em Rondonópolis (MT) na manhã desta terça-feira (27). O cumprimento faz parte da ‘Operação Harem BR’ que visa desarticular um grupo criminoso voltado ao tráfico de mulheres para fins de exploração sexual.

A Operação também ocorre nas cidades de São Paulo (SP), Goiânia (GO), Foz do Iguaçu (PR), Venâncio Aires (RS) e Lauro de Freitas (BA).

A 1ª Vara da Justiça Federal de Sorocaba foi responsável pela expedição de 9 mandados de busca e apreensão.

Há ainda o cumprimento de 8 mandados de prisão preventivas, sendo que 5 deles estão sendo procurados até mesmo fora do país pela Interpol. Eles podem estar no Paraguai, Estados Unidos, Portugal e Espanha.

Não há, até o momento, informações sobre as diligências que estão sendo realizadas em Rondonópolis.

SOBRE A OPERAÇÃO

A investigação do tráfico e exploração sexual de mulheres começou em 2019 com o desdobramento de outra operação, a Nascostos, que desarticulou um grupo que cometia estelionatos e fraudes pela internet, por meio de clonagem de cartões de crédito.

Segundo a PF, na época, algumas das compras realizadas com os cartões adulterados foram de passagens aéreas para Doha, capital do Catar. As duas passageiras eram garotas de programa e durante a investigação, elas contaram que era vítimas de exploração sexual e relataram que foram agenciadas para serem prostitutas e tiveram seus direitos cerceados.

A partir daí, a investigação identificou uma rede de agenciamento e aliciadores que atuam tanto na exploração sexual no Brasil quanto no exterior, como Paraguai, Bolívia, EUA, Catar e Austrália. PF aponta ainda que algumas meninas menores de 18 anos podem ter sido vítimas.

Embaixada da Austrália no Brasil está auxiliando a PF, analisando documentos falsos para dar entrada em pedidos de vistos de entrada no país, bem como holerites e comprovantes de empregos.

Os crimes investigados são:

favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável;

tráfico de mulheres para fins de exploração sexual;

falsidade material e/ou ideológica e uso de documento falso;

favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual;

Rufianismo.