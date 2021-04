Pintor sofre choque elétrico e é socorrido com queimaduras pelo corpo

Um pintor foi socorrido com diversas queimaduras pelo corpo após sofrer um choque elétrico na tarde deste sábado (3). O trabalhador estava no telhado de um prédio localizado na rua Otávio Pitaluga, Centro de Rondonópolis-MT.

O homem foi resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A técnica de salvamento nas alturas teve que ser executada.

“A nossa maior dificuldade foi na descida da vítima, pois ela precisava ser resgatada na maca. Mas, com muita cautela, conseguimos descer em segurança”, relatou o sargento Clelson do Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme o militar ,o pintor foi socorrido consciente e levado pelo Samu ao Hospital Regional.

Segundo informações, o homem estava pintando a fachada de uma clínica. Para terminar a pintura, ele subiu no telhado do prédio, mas enquanto executava o trabalho, atingiu com o cabo do rolo um fio de alta tensão. Ele teve queimaduras nos braços, em uma das pernas e barriga.