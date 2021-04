Após denúncia, PM apreende arma e nove munições

Uma carabina calibre 38 alimentada com 09 munições foi apreendida pela Polícia Militar (PM) na noite dessa quinta-feira (1), no Centro de Dom Aquino (MT).

A vítima disse para a PM que após entrar em desentendimento com o suspeito foi ameaçada e agredida com socos e pontapés.

Ainda conforme relatos, o suspeito ameaçou a vítima dizendo que iria em casa buscar uma arma de fogo.

Na residência do suspeito a PM encontrou a carabina com as munições.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.82531.