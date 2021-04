PM encontra droga enterrada em quintal e dupla é presa

Dois jovens foram detidos pela Força Tática por tráfico de drogas nesta sexta-feira (2), em frente uma kitnet, no Bairro Conjunto São José I, em Rondonópolis (MT). Com os indivíduos a Polícia Militar (PM) apreendeu maconha e pasta base de cocaína. A guarnição ainda encontrou duas balanças de precisão e um tablete de aproximadamente 300 gramas de substância análoga a maconha que estavam enterrados no quintal da casa de um dos suspeitos, no Bairro Marechal Rondon.

A PM fazia patrulhamento pelo Bairro Conjunto São José I, quando avistou os dois indivíduos e durante a abordagem e busca pessoal foi localizado uma porção pequena de substância análoga a maconha em posse de um dos indivíduos e uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína de aproximadamente 30 gramas com o outro conduzido.

Após diligências, a PM foi até a residência de um dos suspeitos e encontrou mais entorpecentes e as balanças de precisão.

Durante checagem foi constatado que um dos indivíduos possui mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos a dupla foi detida e encaminhada até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.82707.