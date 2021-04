PM prende suspeito de tráfico de drogas e apreende maconha

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) pelo crime de tráfico de drogas, neste domingo (18), no Bairro Jardim Aeroporto 2, em Jaciara (MT). Com o indivíduo a PM apreendeu oito barras de uma substância análoga a maconha e dinheiro proveniente do tráfico.

Durante rondas pelo local, a Polícia avistou o indivíduo arremessando uma sacola de plástico, sentido a pastagem.

O suspeito foi abordado e durante a verificação do material arremessado, foi encontrado os entorpecentes.

Em seguida foi solicitado apoio da guarnição do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) para uma varredura no local no intuito de localizar mais algo ilícito.

Durante a revista pessoal foi encontrado em um dos bolsos do suspeito R$ 55 proveniente de venda de entorpecente.

O indivíduo disse para a PM que comprou o entorpecente em Cuiabá no Bairro Pedra 90, e dividiu em barras podendo vender no valor de R$ 30 cada.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado até a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.95563.