PM recupera veículo roubado e adolescentes são apreendidos

Três adolescentes, sendo dois meninos com idades de 15 e 17 anos e uma menina de 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira (15), no Residencial Buriti, em Rondonópolis (MT). Eles são acusados pelos crimes de roubo, tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

A PM recebeu uma denúncia informando de um roubo em um estabelecimento comercial da cidade. As vítimas disseram que dois suspeitos em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha invadiram o comércio, ambos de posse de arma de fogo, e anunciaram o roubo.

As vítimas ainda relataram que a dupla fez graves ameaças e fugiu levando objetos pessoais e um carro Prisma de cor preta.

Durante a fuga, os indivíduos ainda atropelaram uma das vítimas, que sofreu escoriações pelo corpo. Um dos adolescentes efetuou um disparo de arma de fogo.

A PM localizou o carro roubado e com o apoio de outras viaturas de serviço foi realizada a abordagem e apreensão dos menores infratores, na Rua Lídio Magalhães.

Em posse dos menores foi apreendido um revólver calibre 32 com 06 munições do mesmo calibre, sendo 04 aparentemente intactas, 01 deflagrada e 01 “picotada”, 01 réplica de pistola, 01 carteira com documentos pessoais da vítima e 01 cheque no valor de R$ 1.300.

Um dos garotos afirmou ter praticado outros crimes, sendo um roubo no dia 14/04/2021 em uma loja de chocolate.

Afirmou também ter praticado outro roubo na tarde do dia 15/04/2021 em outro estabelecimento comercial.

Na casa do menor a PM encontrou um aparelho celular, produto de furto, 18 pontos de substância alucinógena análoga a LSD, que segundo o menor estava comercializando no local pelo valor de R$ 50,00 cada e também uma aliança.

A adolescente foi encontrada na residência e disse ser namorada de um dos menores. A menina ainda relatou para a PM que tem conhecimento das ações delituosas e participação no tráfico de entorpecente que era realizado no local.

Diante dos fatos o trio foi apreendido e encaminhado até a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n°: 2021.93886.