Polícia Ambiental combate pesca ilegal e apreende redes e tarrafas

A Polícia Ambiental apreendeu duas tarrafas e uma rede de isca de aproximadamente 30 metros durante patrulhamento fluvial no Rio Suiá-miçu, nesse domingo (4), em um rancho na cidade de Querência (MT). Durante a ação a Polícia ainda retirou do rio um espinhel de aproximadamente 40 metros.

A ação ocorreu juntamente com um Analista Ambiental durante patrulhamento fluvial no intuito de prevenir pesca predatória, orientar ribeirinhos e fiscalizar ranchos às margens do rio.

Diante dos fatos foi feita a confecção dos autos administrativos.