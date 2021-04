Polícia Civil prende mulher que aplicou golpes contra vítimas idosas

Uma mulher que estava aplicando golpes contra vítimas idosas em Cuiabá e cidades vizinhas foi presa em flagrante pela Polícia Civil, na quarta-feira (28.04), após ter a identidade descoberta em investigações da Delegacia Especializada de Crimes Informáticos (DRCI). A suspeita, de 23 anos, mantinha um escritório para prática do crime em um quarto de hotel, no bairro Bandeirantes, em Cuiabá.

A suspeita é integrante de uma associação criminosa envolvida em crimes de estelionato e veio da cidade São Paulo (SP), há aproximadamente 30 dias. Ela estava em Cuiabá aplicando o golpe do “falso motoboy” e durante o período movimentou aproximadamente R$ 80 mil com a prática criminosa. Até o momento, três vítimas foram identificadas, todas elas mulheres e idosas.

Para aplicar o golpe, a suspeita entrava em contato com a vítima, por telefone, se passando por funcionária de uma agência bancária e comunicando a tentativa de compras fraudulentas. Dando continuidade à conversa, a suspeita dizia que estava fazendo o bloqueio do cartão e induzia a vítima a fornecer dados pessoais e bancários da conta.

No final da conversa, a vítima era instruída a cortar o cartão ao meio e em seguida, um motoboy enviado pelo banco iria até a residência para retirada do cartão, que a vítima acreditava já estar cancelado.

O primeiro golpe aplicado pela suspeita ocorreu no dia 06 de abril, contra uma vítima da cidade de Chapada dos Guimarães, ocasião em que conseguiu a vantagem ilícita aproximada no valor de R$ 46 mil. Posteriormente, foi aplicado o mesmo golpe contra uma vítima de 68 anos, moradora de Cuiabá, em que o valor subtraído ficou na casa dos R$ 25 mil.

O último golpe foi aplicado na segunda-feira (26), contra uma senhora de 80 anos, da qual através da fraude, foram subtraídos R$ 2,5 mil. Através das investigações da DRCI foi possível identificar a suspeita e local de onde ela cometia os golpes.

Foram realizadas diligências e utilizadas técnicas investigativas policiais sigilosas que levaram à prisão em flagrante da estelionatária, que foi localizada em um quarto de hotel, na região do bairro Bandeirantes na Capital. Com ela foram apreendidas 15 máquinas de cartão de crédito utilizadas para realizar as transações bancárias a partir dos cartões que ela adquiria fraudulentamente.

Segundo o delegado da DRCI, Ruy Guilherme Peral da Silva, a estelionatária não possui antecedentes criminais no estado de São Paulo, porém, há suspeitas que ela seja integrante uma organização criminosa interestadual envolvida em golpes cometidos por meios virtuais. O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

“A prisão desta mulher representa um forte golpe contra o crime organizado que tem praticado estelionato em Cuiabá e nas cidades vizinhas. Foi uma ação extremamente exitosa, pois ela não está respondendo só pelo crime de estelionato majorado praticado contra idoso mas também por crime de integrar organização criminosa e falsa identidade”, disse o delegado

As investigações continuam para a identificação de outras pessoas envolvidas no crime e que dariam suporte na aplicação do golpe. “A ação mostra que a Polícia Civil de Mato Grosso está atenta, retirando de circulação uma criminosa envolvida em golpes e reprimindo os crimes virtuais e fraudes que tem gerado prejuízo à população”, finalizou o delegado.