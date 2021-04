Polícia investiga servidor da Câmara que teria furado fila vacinação

A Polícia Civil do estado de Mato Grosso confirmou a abertura de um inquérito para investigar um servidor da Câmara de Vereadores de Várzea Grande que teria furado a fila de prioridades da vacinação contra Covid-19.

O servidor recebeu a primeira dose no dia 23 março em Cuiabá. Para isso teria se apresentado como psicólogo, uma das profissões que compõem o grupo prioritário. Após o cadastro, ele conseguiu receber a dose no centro de eventos do Pantanal onde a prefeitura montou um ponte de imunização.

A identidade do servidor não foi divulgada, mas ele seria formado em Direito. Além do inquérito aberto pela Polícia Civil, outras 52 denúncias estão sendo investigadas no estado pelo Ministério Público de pessoas que também teriam furado a fila de prioridades.

A aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 no servidor investigado foi suspensa até que o caso seja esclarecido.