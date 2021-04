Polícia lança ‘Operação Semana Santa 2021’ em Rondonópolis

A operação “Semana Santa” foi lançada na manhã dessa quinta-feira (01), em Rondonópolis (MT) pelo 4° Comando Regional e tem como objetivo a inibição e redução dos índices criminais contra a vida e o patrimônio.

Conforme informações do comandante da Operação, Tenente Coronel PM Lauro Marcio Osório da Silva, além da operação Semana Santa, a Polícia Militar continua com a Operação Dispersão IV que visa fiscalizar o funcionamento dos decretos, atuando em conjunto aos órgãos de vigilância dos municípios.

A operação “Semana Santa” irá durar até a manhã de segunda-feira (05.04) e está sendo empregado um reforço extra de efetivo, com os policiais do setor administrativo das unidades do 4° Comando Regional.