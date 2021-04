Uma caminhonete Hilux foi localizada abandonada na Chácara Estrela Dalva, na manhã desta segunda-feira (12), em Rondonópolis (MT).

A Polícia Militar (PM) recebeu a informação de que o veículo estava abandonado no local.

Ao chegar no endereço, a guarnição deparou com o veículo onde foi constatado ser a caminhonete com registro de roubo.

O veículo foi encaminhado a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso consta no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.89682.