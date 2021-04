Policiais libertam vítimas de roubo e sequestro e prendem dupla

Policiais do 25º BPM prenderam dois homens, na noite de sábado (03), por roubo e sequestro, ocorrido no bairro Manga, em Várzea Grande. Na ação criminosa, os ladrões renderam uma idosa e um homem.

Em patrulhamento, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) foi informada que o crime estava em andamento, no bairro El Dourado. A denúncia descrevia que uma das vítimas, o homem, estava sendo levada para o bairro Manga e seria amarrada em uma torre de telefonia em uma área de matagal. Logo em seguida, os criminosos levariam o carro e os pertences roubados.

Em diligência no local indicado, os militares viram três homens em um matagal e ao perceberem a presença dos policiais, dois deles soltaram a vítima e correram. Foi iniciado o acompanhamento a pé. Os homens pularam vários muros e telhados e foram encontrados escondidos em uma área de mata.

Rendidos, eles disseram que tinham deixado as armas no telhado de uma casa. Os policiais foram até o imóvel e encontraram dois revólveres calibre 38, com oito munições. Um terceiro suspeito foi identificado, mas conseguiu fugir. Depois da ação, os policiais encontraram o Fiat Uno, uma mochila e pertences das vítimas, em uma rua no bairro Manga.