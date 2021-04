População precisa colaborar para evitar volta de restrições, diz prefeito

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) pediu ontem a colaboração de toda a cidade para manter o controle da pandemia de Covid-19 em Rondonópolis. Ele comemorou a redução da classificação de nível de risco, mas recomendou cautela para evitar retrocessos.

“Peço calma, equilíbrio e que todos mantenham o distanciamento, que respeitem os horários e o toque de recolher à partir das 21 horas. Liberamos várias atividades, reduzimos restrições e mantivemos a autorização para a venda de bebidas. Mas todos precisam colaborar, se piorar teremos de retomar as a ‘Lei Seca’ e voltar às medidas mais rígidas”, disse ele.

O prefeito falou à imprensa logo após o encerramento da reunião com o Comitê de Crise para definir o novo decreto municipal regulamentando as ações de enfrentamento à pandemia. Ele disse que o município está em situação mais confortável graças a abertura dos 20 novos leitos de UTI no Hospital Regional (HR) de Rondonópolis e também aos investimentos feitos pela Prefeitura – na UPA, no Hospital Municipal Dr. Antônio Muniz e também nas outras unidades de Saúde.

José Carlos agradeceu a colaboração dos profissionais da Segurança Pública, da Secretaria de Saúde, da Imprensa e principalmente da Câmara Municipal Ele agradeceu a aprovação dos projetos que permitiram os investimentos municipais e elogiou a vigília realizada pelos vereadores para cobrar a abertura de leitos no HR.

“Não vi um ato cívico tão bonito dos vereadores em defesa da cidade, foi emocionante. Os vereadores foram pra cima, acreditaram e defenderam o interesse da população. Esse é o papel do homem público. Quero dizer que tenho orgulho da Câmara Municipal neste momento” declarou.

PESO REGIONAL E VACINAS

Na conversa com os jornalistas o prefeito José Carlos do Pátio chamou a atenção para a sobrecarga causada pelo envio de pacientes de outros municípios para Rondonópolis.

“Chegamos a ter 59 pacientes em fila de espera e superamos esse problema com a abertura de novos leitos. Mas dos 60 leitos ocupados atualmente, 46 estão com pacientes de outras cidades. Somos o ‘município mãe’ e estamos acolhendo a todos. Mas Rondonópolis está pagando o preço dos problemas de outros municípios”, reclamou.

Conforme o prefeito para evitar que esta situação prejudique os rondonopolitanos, a Prefeitura optou por não credenciar os leitos abertos no Hospital Dr. Antonio Muniz e têm buscado reforçar as unidades da rede municipal de Saúde.

“Decidimos bancar com recursos próprios as 10 UTIs do Hospital Municipal, 16 semi-UTIs na UPA e estamos adquirindo agora um tomógrafo. Também estamos nos estruturando para ampliar o número de UTIs. Graças a Deus até hoje nenhum rondonopolitano perdeu a vida por falta de oxigênio ou de UTI”, destaca.

Outro ponto ressaltado foi a questão das vacinas. José Carlos do Pátio criticou a distribuição feita pelo Ministério da Saúde e informou que recorreu ao Judiciário para garantir que o município e o estado recebam mais imunizantes.

“Entramos com uma ação contra o Ministério da Saúde, exigindo o nosso direito de receber mais vacinas. Mato Grosso do Sul recebeu o dobro de vacinas destinadas a Mato Grosso, que tem uma população bem maior. Não podemos aceitar esse tratamento”, concluiu.