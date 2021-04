Porta se abre e criança de 2 anos cai de carro em movimento

Uma criança de pouco mais de dois anos ficou ferida e teve que ser socorrida pelo Samu após cair de um carro em movimento no cruzamento da rua Transcontinental com a Tupi, no bairro Jardim Iguassú, em Rondonópolis. A mãe dirigia o veículo.

Segundo informações repassadas à equipe do AGORA MT, a criança estava no banco traseiro do carro, mas não estava na cadeirinha. Quando a mãe foi fazer a curva na esquina, a porta de trás se abriu.

A mãe ainda tentou segurar a criança, mas ela acabou caindo no asfalto. Uma das rodas do carro passou próximo a cabeça do menino.

Ela foi socorrida acordada e com alguns ferimentos no rosto.