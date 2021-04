Prazo para inscrição em nova turma de Direito da Unemat termina amanhã

Termina amanhã (09) o prazo para os interessados em se inscreverem na turma única do curso de Direito ofertada em Rondonópolis pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). Ao todo são 100 vagas, divididas em dois períodos – matutino e noturno. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelos estudantes que participaram da prova do Enem 2020 através Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

O curso é vinculado ao campus universitário de Alto Araguaia (Núcleo Pedagógico de Rondonópolis) e a oferta da nova turma é considerada uma oportunidade especial principalmente para os moradores da região. “Mesmo em meio à pandemia a Unemat está oportunizando o acesso ao ensino superior. O curso é inteiramente gratuito”, ressalta o Diretor Político-Financeiro e Pedagógico, Sergio Santos Silva Filho.

O último vestibular (entrada) do Curso de Direito na Unemat em Rondonópolis foi em 2018, por meio de convênio com a Prefeitura local, pois se tratam de turmas fora de sede, do Programa Parceladas.

O coordenador do curso de Direito, Everton Neves dos Santos, reforça o convite para que os estudantes que preencham os requisitos façam a inscrição via Sisu. “O curso conta professores mestres e doutores, além de projetos de extensão e pesquisa muito importantes para a formação. Além de ser uma oportunidade única para quem deseja sucesso na vida pessoal e profissional, a participação da comunidade também fortalecerá o nosso núcleo”, explica

CALENDÁRIO

Os candidatos podem participar da Lista de Espera para a 2ª Chamada deve manifestar interesse pelo site do SiSU de 13 a 19 de abril. Já o resultado da 1ª Chamada será publicado no dia 13 de abril, e os aprovados devem realizar a matrícula nos dias 14, 15 e 16 de abril e no dia 19 de abril.

O procedimento de verificação para estudantes negros e estudantes com deficiência será nos dias 14 e 15 de abril, com divulgação do resultado do procedimento já no dia 19. A 2ª Chamada ocorrerá no dia 23 de abril e as aulas iniciam no dia 3 de maio.

A nova turma, com 100 vagas, foi garantida por meio de uma emenda parlamentar de R$ 1 milhão do deputado estadual Thiago Silva, por meio de convênio entre da Universidade do Estado de Mato Grosso e a Fundação de Apoio ao Ensino Superior de Mato Grosso- Faespe/MT).