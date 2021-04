Pré-vestibular gratuito a distância abre inscrições para todo o Brasil

O cursinho pré-vestibular Nubo está com inscrições abertas para aulas online e gratuitas destinadas a estudantes de todo o Brasil. Podem se candidatar pessoas de todas as idades com ensino médio completo ou no último ano de conclusão. Ao todo, estão sendo oferecidas 1000 mil vagas. As inscrições estarão disponíveis até o dia 16 de abril.

O conteúdo do curso é passado por meio do Portal SAS, com acesso às aulas, simulados, correção de redação e outros. Os estudantes selecionados, como explica os organizadores, terão acesso a cinco aulas diariamente, de segunda a sexta, preparadas pelos professores do Nubo.

Além do Portal SAS, Telegram e WhatsApp também serão as principais ferramentas de ensino do Nubo. Através dos aplicativos, serão enviadas as aulas diariamente e os principais avisos ao longo do ano letivo, assim como a integração entre alunos e professores.

O Nubo é um cursinho popular, criado durante a pandemia, pelo Cursinho FEAUSP, Cursinho Popular EACH-USP, CATS e Brasil Cursinhos. A iniciativa é democratizar o acesso à educação superior pública e de qualidade, amenizando as barreiras sociais. Em 2020, participaram 545 alunos de 19 estados brasileiros. Este ano, a equipe espera receber inscrições de todos os estados.

SELEÇÃO NUBO

A seleção ocorrerá em duas etapas: socioeconômica e de interesse. Na primeira, serão priorizados estudantes oriundos de escola pública e que estão cursando o 3° ano do Ensino Médio, e candidatas(os) com renda familiar bruta abaixo de três salários mínimos. Também há vagas para pretos, pardos e indígenas, transexuais e pessoas com deficiência.

Já na etapa de interesse, será avaliado a vontade efetiva dos estudantes em participar do cursinho. Durante 10 dias, os candidatos passarão por uma semana de imersão, com atividades específicas com a finalidade de avaliar as dificuldades de cada aluno. A equipe Nubo orienta que antes das inscrições, os interessados acessem o edital para conferir maiores informações. O documento pode ser acessado clicando aqui.

SERVIÇO OFERECIDOS PELO CURSINHO NUBO

Acesso a cinco aulas diariamente, de segunda a sexta, preparadas pelos professores do Nubo

Plantões de Dúvidas periódicos;

Correção periódica de redação feita por corretores especializados;

Simulados do ENEM, FUVEST e UNICAMP;

Acesso às funcionalidades do Portal SAS;

Participação de eventos e rodas de conversa juntos à coordenação e aos professores.