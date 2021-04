Bortolin vai falar de vacinas e do combate à pandemia em Primavera

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, será o entrevistado de hoje na live do portal AGORAMT. Ele vai falar sobre as ações desenvolvidas para conter o avanço da pandemia e da estratégia usada no município, que desde o início tem buscado proteger as atividades econômicas.

Em Primavera do Leste a prefeitura optou por não decretar lockdown e tem sido muito criteriosa na imposição de restrições ao funcionamento do comércio. Por outro lado, o município investiu bastante em testes para a detecção da doença e nas medidas visando o isolamento das pessoas contaminadas pelo coronavírus.

Também houve reforço na estrutura hospitalar, com a abertura de mais leitos de enfermaria e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

Leonardo Bortolin é um dos representantes de Mato Grosso Consórcio Nacional de Vacinas Brasileiras (Conectar), criado por prefeitos de todo o país para tentar agilizar a aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19. Ele é suplente do Conselho Fiscal e vai explicar hoje como estão as negociações nesta área.

A live começa as 17 horas (horário de Mato Grosso) e pode ser acessada na página do portal AGORAMT no Facebook. Também na página é possível fazer comentários e perguntas.