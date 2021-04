Prefeito promete analisar horários e ajuda para setor atingido por decreto

Representantes de bares, lanchonetes e outros estabelecimentos que funcionam no período noturno se reuniram hoje (06) com o prefeito José Carlos do Pátio. Eles apresentaram dados sobre o impacto da crise causada pela pandemia e pediram ajuda para evitar prejuízos maiores. O prefeito disse que é solidário à categoria e se comprometeu a encaminhar algumas reivindicações.

Os empresários reclamaram principalmente das restrições decorrentes dos decretos estadual e municipal. Afirmam que as limitações levaram o setor à mais séria crise já vivida, com o fechamento de vários estabelecimentos e desemprego em massa.

Além de pedir a ampliação do horário de funcionamento, a categoria cobra também medidas de apoio econômico, como a renegociação e prorrogação de prazos para pagamento de impostos e taxas.

“Eu entendo que o setor foi o mais penalizado economicamente com a pandemia e iremos sim discutir e criar medidas que contribuam com a recuperação do setor”, disse José Carlos do Pátio.

COMPROMISSOS

Conforme o prefeito a mudança no horário de funcionamento dos estabelecimentos depende de questões legais. Ele adiantou que se for mantido o decreto estadual haverá pouca chance de flexibilização dos horários.

O prefeito se comprometeu a ouvir os sindicatos que representam patrões e empregados antes da próxima reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus, encarregado de avaliar as medidas restritivas em Rondonópolis.

Em relação à questão econômica, a informação é que a Prefeitura já está realizando estudos sobre a prorrogação do pagamento de taxas – como a de utilização de calçadas – e a definição de prazos maiores para a quitação dos alvarás sanitário e de funcionamento.

Pátio também disse que está analisando a criação de um fundo de aval para auxiliar micros e pequenos empresários e que ainda hoje discutirá com a Secretaria de Assistência social a possibilidade de destinar cestas básicas para os trabalhadores do setor que estiverem enfrentando dificuldades financeiras.