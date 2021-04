Prefeito vai ao Sanear e faz homenagem para ex-diretora

Vítima de um assassinato brutal na manhã do dia 15 de janeiro, a ex-diretora do Sanear Terezinha Silva de Souza faria hoje 55 anos. A data mereceu uma homenagem do prefeito José Carlos do Pátio, que participou de uma cerimônia na manhã desta quinta-feira (08) na sede da autarquia.

A morte de Terezinha permanece um mistério. O caso é investigado sob sigilo pela Polícia Judiciária Civil, que até o momento não apresentou informações sobre a identidade dos assassinos ou a motivação do crime. O prefeito José Carlos do Pátio já fez várias cobranças sobre a investigação, mas hoje dedicou a maior parte do tempo para falar sobre as realizações da ex-diretora.

Ele disse que o trabalho de Terezinha fez com que a cidade recebesse vários prêmios e o reconhecimento nacional. O prefeito destacou o prêmio de Universalização do Saneamento nos anos de 2019 e 2020, oferecido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes). E também o prêmio do Instituto Trata Brasil 2019, por ser a cidade com uma das melhores iniciativas em prol ao avanço do saneamento básico de todo o país.

“Renovamos toda a frota de veículos estamos com 100% de água tratada e temos o melhor saneamento do Centro-Oeste, assim como ela, eu acredito no serviço público, por isso não vendemos o serviço de água e esgoto”, finalizou o gestor.