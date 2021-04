Prefeitura assume cirurgias ortopédicas após paralisação do Governo do Estado

Acabar com a angústia daqueles que têm alguma enfermidade no aparelho locomotor, como ossos, ligamentos, músculos e articulações do corpo, proporcionando-lhes o tratamento adequado foi uma causa que a Prefeitura de Rondonópolis abraçou desde o final de 2020.

“A iniciativa ocorreu a partir do desejo do prefeito José Carlos do Pátio. Então, em setembro do ano passado, firmamos uma parceria com o Hospital Otorrino de Cuiabá que, entre outros procedimentos, realiza cirurgias ortopédicas. Dessa forma, nosso Município passou a financiar as operações que eram feitas nesse hospital”, lembra a coordenadora da Central de Regulação de Rondonópolis, Márcia Gabriel.

Após estabelecido o contrato com o hospital, foram poucos meses para que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desse início ao projeto. “Em dezembro, a Central de Regulação começou a regular esses pacientes. Muitos deles, inclusive, aguardavam na fila há vários anos”, revela a coordenadora que emenda: “Anteriormente, essas cirurgias eram feitas no Hospital Regional e foram canceladas desde o início de 2020 por conta da pandemia. Isso gerou uma grande fila de espera e a atual gestão resolveu agir para amenizar o sofrimento dessas pessoas.

Desde então, 142 indivíduos foram encaminhados para os devidos atendimentos que indicariam a necessidade de acompanhamento médico ou mesmo intervenção cirúrgica. Cerca de 80 deles precisaram ser operados. Entre os procedimentos ofertados pela SMS estão retirada de material de síntese, reconstrução de ligamento e de perda óssea, cirurgias de joelho, do ombro e da síndrome do carpo, ressecção de cisto.

Todos aqueles que precisarem de uma consulta para investigação sobre problemas ortopédicos podem se dirigir à Central de Regulação que fica na Avenida Frei Servácio s/n, Bairro Santa Cruz (ao lado do SAE, onde era a antiga Farmácia de Manipulação), que funciona das 6h às 17 horas, ou entrar em contato pelo número 3422-0214, no Setor de Cirurgias Eletivas.